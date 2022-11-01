Путин поручил ускорить привлечение якорного инвестора для развития курорта "Архыз"

Поручения даны правительству

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил ускорить реализацию проекта по привлечению якорного инвестора для строительства объектов туристической инфраструктуры на курорте "Архыз" в КЧР. Об этом сообщается во вторник на сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти Карачаево-Черкесской Республики ускорить начало реализации пилотного проекта, предусматривающего привлечение стратегического инвестора на условиях приобретения им пакета акций акционерного общества "Управляющая компания Архыз" и выполнения инвестиционных обязательств по строительству до 1 января 2030 года объектов туристской инфраструктуры", - говорится в перечне поручений главы государства.

ОЭЗ "Архыз" является пилотным проектом новой модели взаимодействия государства и бизнеса - это продажа со 100% отсрочкой стратегическому инвестору территории с готовой инфраструктурой, построенной за счет бюджетных средств. В задачи инвестора входит создание новых объектов горнолыжной и туристской инфраструктуры.

Курорт "Архыз" начал работать в декабре 2013 года. В двух туристических деревнях - Романтик и Лунная Поляна - действуют более 40 объектов горнолыжной и инженерно-коммунальной инфраструктуры. Курортная зона на Эльбрусе расположена в 150 км от Нальчика, горнолыжные трассы проложены на южных склонах горы. Канатная дорога там считается самой высокогорной в РФ и Европе - верхняя точка подъемника расположена на высоте 3 847 м над уровнем моря.