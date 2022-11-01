Представители нефтяной отрасли США назвали возмутительным заявление Байдена о сверхприбыли

Американский лидер заявил, что за последние шесть месяцев шесть крупнейших нефтяных компаний получили около $100 млрд

НЬЮ-ЙОРК, 1 ноября. /ТАСС/. Представители американской нефтяной отрасли считают возмутительными слова президента США Джо Байдена о том, что они якобы получают рекордную прибыль на фоне проведения Россией специальной военной операции на Украине. Об этом заявил глава Американского института нефти, объединяющего порядка 600 компаний нефтегазовой отрасли, Майк Соммерс.

"Само это заявление является возмутительным, и я лишь надеюсь на то, что президент Байден в дальнейшем пересмотрит возможность выступать с подобными заявлениями", - цитирует во вторник агентство Bloomberg Соммерса, который обращался к участникам телеконференции. По его словам, ряд компаний, входящих в Американский институт нефти, "вышли из совместных проектов в России еще до того, как получили соответствующее распоряжение от федерального правительства".

В понедельник Байден, выступая в Белом доме, заявил, что за последние шесть месяцев шесть крупнейших нефтяных компаний получили около $100 млрд. Президент США назвал размер этих прибылей возмутительным. По версии Байдена, указанные доходы получены вследствие роста стоимости нефти, который якобы имел место из-за проведения РФ специальной военной операции на Украине.