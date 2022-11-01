Белый дом: нефтяные компании США ясно услышали критику со стороны Байдена по поводу цен

Как ранее отметил президент США, "если нефтяные компании не изменят свое поведение, он будет работать с Конгрессом над тем, чтобы привлечь их к ответственности"

ВАШИНГТОН, 1 ноября. /ТАСС/. Американские нефтяные компании четко услышали критику, с которой в понедельник выступил президент США Джо Байден, говоря о необходимости снижения цен на топливо в стране и возможного повышения налогов для тех, кто откажется от этого. Об этом заявила во вторник на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Президент вчера весьма четко заявил: если нефтяные компании не изменят свое поведение, он будет работать с Конгрессом над тем, чтобы привлечь их к ответственности. Те, кто должен был услышать это предупреждение, услышали его ясно и четко", - сказала Жан-Пьер. Она беседовала с репортерами на борту самолета Байдена, который отправился из Вашингтона в поездку в штат Флорида. Прямая аудиотрансляция брифинга велась на сайте Белого дома.

"Безусловно, команда президента регулярно встречается с представителями [нефтяной] промышленности. <...> Но президент хочет видеть действия со стороны нефтяных компаний. Если он не увидит этого, то будет напрямую работать с Конгрессом. Мне больше нечем поделиться [с вами по этому вопросу]", - заключила пресс-секретарь.

Ранее представители американской нефтяной отрасли назвали возмутительными слова Байдена о том, что они якобы получают рекордную прибыль на фоне проведения Россией специальной военной операции на Украине. В понедельник глава государства, выступая в Белом доме, заявил, что за последние шесть месяцев шесть крупнейших нефтяных компаний получили около $100 млрд. Президент также сказал, что его администрация прорабатывает с Конгрессом вопрос повышения налогов и введения других ограничений для получающих сверхдоходы американских нефтяных компаний, которые отказываются снижать цены на топливо в стране.