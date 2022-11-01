На Ставрополье урожай подсолнечника превысил 512 тыс. тонн в 2022 году

Средняя урожайность при этом составила в регионе 18,6 ц/га

СТАВРОПОЛЬ, 1 ноября. /ТАСС/. Уборку подсолнечника завершили аграрии Ставрополья. Урожай превысил 512 тыс. тонн, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе краевого Минсельхоза.

"Аграрии региона завершили уборку подсолнечника на маслосемена. Валовой сбор при средней урожайности 18,6 ц/га составил 512,7 тыс. тонн. Наибольший вклад внесли в текущем году Красногвардейский и Новоалександровский, намолотив по 12% от общекраевого валового сбора, Труновский (11%) округа", - говорится в сообщении.

Ранее в Минсельхозе края журналистам сообщали, что по итогам 2021 года валовой сбор подсолнечника на Ставрополье превысил 520 тыс. тонн.

"В рамках государственной программы Ставропольского края "Развитие сельского хозяйства" на поддержку аграриев предусмотрена субсидия на возмещение части затрат. В 2022 году на эти цели направлено в регионе около 124 млн рублей, средства государственной поддержки в полном объеме доведены 296 сельхозтоваропроизводителям", - цитирует пресс-служба первого замминистра сельского хозяйства края Елену Тамбовцеву.

В министерстве отметили, что подсолнечник является основной масличной культурой в России. Его семена составляют 90% сырья, перерабатываемого масложировой промышленностью.