Гутерриш заявил, что экспорт зерновых по Черному морю не должен прерываться

По словам генсека ООН, черноморская зерновая инициатива имеет жизненно важное значение для обеспечения глобальной продовольственной безопасности

РАБАТ, 1 ноября. /ТАСС/. Черноморская зерновая инициатива имеет жизненно важное значение для обеспечения глобальной продовольственной безопасности. Об этом заявил во вторник генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, который принял участие в церемонии открытия саммита Лиги арабских государства в Алжире.

"Мы должны приложить все усилия для того, чтобы гарантировать продолжение это сделки, - подчеркнул административный глава международного сообщества, слова которого привел телеканал Al Jazeera. - Экспорт зерна и удобрений по Черному морю не должен прерываться".

"Мы считаем необходимым договориться со всеми сторонами о продлении данной инициативы, чтобы избежать гуманитарного кризиса и срыв продовольственных поставок", - отметил он.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что из-за теракта 29 октября, совершенного "киевским режимом при участии специалистов Великобритании" против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности зернового коридора, "российская сторона приостанавливает участие в реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов". Атака, по данным военного ведомства, была совершена с помощью девяти беспилотных летательных аппаратов и семи автономных морских беспилотных аппаратов.

Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев сообщил, что Россия, в том числе с участием Турции, готова безвозмездно поставить беднейшим странам до 500 тыс. тонн зерновых в ближайшие четыре месяца.