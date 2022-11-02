На Камчатке отремонтируют и построят более 180 км дорог

Работы планируется завершить к 2025 году

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 ноября. /ТАСС/. Более 180 км дорог будет отремонтировано и построено на Камчатке к 2025 году в рамках различных госпрограмм. Среди них и долгожданные для региона проекты, сообщает пресс-служба краевого правительства.

"У Камчатки есть серьезные амбициозные планы развития дорожной сети. Это в первую очередь федеральная трасса от морпорта до въезда в город, сейчас заканчивается проектирование. Также в пятилетнем плане стоит объездная дорога ТЭЦ1 - ТЭЦ2, сейчас на выходе экспертиза документации. После нее будет проектироваться долгожданный участок дороги, который соединит поселок Заозерный с излюбленным местом отдыха жителей - Халактырским пляжем. Будем вместе с Росавтодором двигаться по пути укрепления нашей дорожной сети", - приводятся в сообщении слова главы региона Владимира Солодова.

В 2022 году на реализацию всех мероприятий дорожной деятельности из бюджета Камчатского края было направлено 8,6 млрд рублей, из них 4,6 млрд рублей выделено из федерального бюджета. В рамках профильного дорожного нацпроекта в 2022 году в регионе отремонтировано 43 км автодорог.