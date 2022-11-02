В МККК надеются, что новое соглашение по зерну будет достигнуто

В Международном комитете Красного Креста отметили, что сделка имела решающее значение, в том числе для людей из стран, затронутых конфликтами

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Международный комитет Красного Креста (МККК) рассчитывает, что будет заключено новое соглашение об экспорте зерна.

"Любое решение, которое поможет тем, кто стремится обеспечить средства к существованию для своих семей, следует приветствовать, и мы надеемся, что новое соглашение будет достигнуто", - заявили ТАСС во вторник в МККК.

В комитете подчеркнули, что зерновая сделка "имела решающее значение для людей, которые изо всех сил пытаются прокормить свои семьи по всему миру, в том числе в странах, затронутых конфликтами".

Минобороны РФ 29 октября сообщило, что из-за теракта, совершенного "киевским режимом при участии специалистов Великобритании" против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности зернового коридора, российская сторона приостанавливает участие в зерновой сделке.

В свою очередь замглавы МИД РФ Михаил Богданов заявил, что Россия продолжит поддержку стран Африки, а также выполнит все договоренности с партнерами независимо от зерновой сделки.