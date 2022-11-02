В ЯНАО почти все желающие трудоустроиться переселенцы из Донбасса нашли работу

В службу занятости населения округа обратились 93 человека

ТАСС, 2 ноября. Служба занятости населения в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) помогла с трудоустройством 90 переселенцам из Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Всего приступить к работе в регионе пожелали 93 человека, сообщили ТАСС в департаменте занятости населения округа.

"В службу занятости населения автономного округа за содействием в трудоустройстве обратились 93 человека. Из них трудоустроено 90 человек по следующим профессиям: повар, кухонный рабочий, бухгалтер, продавец-кассир, слесарь, музыкальный работник, младший воспитатель", - рассказали в департаменте в ответ на запрос ТАСС.

Также переселенцы приступили к работе электромонтером, лаборантом, водителем, помощником кондитера, трактористом, слесарем по ремонту автомобилей. В департаменте уточнили, что гражданам, желающим трудоустроиться, предоставляется информация о наличии свободных рабочих мест, организуются собеседования с работодателями, в том числе в онлайн-формате.

Всего на Ямал прибыли уже 986 граждан из ДНР и ЛНР, среди них 232 ребенка и 294 пенсионера. Всего работодатели готовы трудоустроить почти 600 граждан, прибывших в ЯНАО с Украины и из Донбасса.