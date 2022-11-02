Авиамаршруты по семи направлениям из Бурятии вошли в перечень субсидируемых

Рейсы будут выполнять компании "Ираэро", "Красавиа" и "Ред Вингс"

УЛАН-УДЭ, 2 ноября. /ТАСС/. Авиамаршруты из Бурятии по семи направлениям в города Сибири и Дальнего Востока вошли в перечень субсидируемых в 2023 году. Об этом сообщили журналистам в среду в Минтрансе республики.

"Это направления из Улан-Удэ в Благовещенск, Иркутск, Кызыл, Южно-Сахалинск и Томск, а также авиарейсы Нижнеангарск - Красноярск и Таксимо - Красноярск. Билеты по этим направлениям в течение всего года можно будет приобрести по специальному тарифу", - сообщили в министерстве.

Рейсы по субсидированным авиамаршрутам будут выполнять авиакомпании "Ираэро", "Красавиа" и "Ред Вингс".

Три направления регион софинансирует. Это рейсы Улан-Удэ - Томск, Улан-Удэ - Кызыл и Нижнеангарск - Красноярск, общая сумма финансирования трех маршрутов на следующий год составит более 15 млн рублей. По словам гендиректора международного аэропорта Байкал Дмитрия Гармаева, запущенные за последние два года направления до столиц Тувы и Томской области пользуются большой популярностью, востребованы пассажирами, загрузка по ним составляет более 90%. "В этом году нам удалось увеличить пассажиропоток по направлению в Томск и открыть новое направление Улан-Удэ - Кызыл", - отметил Гармаев.

Пассажиропоток аэропорта Байкал растет благодаря предоставлению субсидий из федерального и регионального бюджетов по программе софинансирования межрегиональных маршрутов и субсидированию Единой дальневосточной авиакомпании. За десять месяцев этого года пассажиропоток составил более 500 тыс. человек. Популярные направления, кроме Москвы, - Новосибирск, Владивосток, Красноярск, Иркутск и Хабаровск.