Власти Австралии обсуждают возможную смену портрета Елизаветы II на банкноте в $5

Глава правления Резервного банка Фили Лоуи заявил, что этот вопрос лежит в сфере "национальных интересов страны" и нуждается во всестороннем изучении

СИДНЕЙ, 2 ноября. /ТАСС/. Резервный банк Австралии (RBA) обсуждает с правительством страны возможность замены портрета покойной британской королевы Елизаветы II на изображение короля Карла III на банкноте достоинством 5 австралийских долларов. Об этом в среду сообщил глава правления банка Фили Лоуи.

По его словам, традиция печатать портрет британского монаха на "по крайней мере на одной из австралийских банкнот" восходит к 1923 году. "Учитывая эту традицию, RBA проводит консультации с правительством Австралии, чтобы выяснить, должна ли новая банкнота номиналом 5 австралийских долларов содержать портрет короля Карла III", - сказал он, отметив, что этот вопрос лежит в сфере "национальных интересов страны", а потому нуждается во всестороннем изучении.

Ранее в RBA заявляли, что дизайн банкноты с портретом Елизаветы II сменят в "установленном порядке", однако в правительстве Австралии к идее отнеслись без оптимизма, заявив, что "особой необходимости в обновлении дизайна купюр нет". "Решение поместить портрет королевы на банкноте в $5 было связано с ней лично, а не с ее статусом монарха, так что решение о смене изображений не может быть принято автоматически", - уточнил помощник главного казначея страны Эндрю Ли.

В королевском монетном дворе Австралии сообщили, что, хотя решение о смене дизайна купюр пока не приняли, все австралийские монеты уже чеканят с портретом короля Карла III. Согласно традиции, профиль нового британского монарха на них обращен в другую (левую) сторону. Первые монеты с портретом короля поступят в обращение в январе 2023 года и будут вводиться в оборот постепенно. Монеты с изображением Елизаветы II останутся в ходу и будут служить легальным платежным средством до тех пор, пока не будут изношены или повреждены.

Елизавета II умерла 8 сентября в замке Балморал в Шотландии, после чего ее тело перевезли в Лондон с остановкой в Эдинбурге для церемонии публичного прощания. Ее похоронили 19 сентября в часовне Георга VI на территории Виндзорского замка. Новым монархом стал ее старший сын - 73-летний Чарльз, принявший имя Карл III.