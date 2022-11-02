В самом северном городе Сахалинской области открыли новую взлетно-посадочную полосу

Ее протяженность - 1,6 км

ТАСС, 2 ноября. Новую взлетно-посадочную полосу открыли в городе Оха на севере Сахалина после масштабной реконструкции местного аэродрома. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Валерий Лимаренко.

Новая полоса на 300 м длиннее старой, ее протяженность - 1,6 км. Предыдущая взлетно-посадочная полоса работала в северном аэропорту с 1975 года.

"Рабочую поездку в Оху начал с участия в торжественном открытии новой взлетно-посадочной полосы местного аэропорта. Много лет она находилась в неудовлетворительном состоянии. Чтобы обеспечить безопасность полетов была проведена масштабная реконструкция аэродрома. Теперь он отвечает всем необходимым требованиям", - написал губернатор.

Уточняется, что реконструкцию строители провели по оптимальной схеме, которая не привела к закрытию аэропорта на длительный период. "Было решено использовать специальные плиты из бетона высокой прочности. Это дало возможность не прерывать полеты на внутриобластных и межрегиональных направлениях", - написал Валерий Лимаренко.

В Охе проживает около 20 тыс. человек.