2 ноября, 04:13
Частичная мобилизация в России

В Забайкалье призвали отменить введенный из-за мобилизации запрет на продажу алкоголя

По словам предпринимателей, легальный бизнес несет большие убытки

ЧИТА, 2 ноября. /ТАСС/. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Забайкальском крае Виктор Барахтенко попросил региональное правительство отменить запрет на продажу алкоголя, который ввели из-за частичной мобилизации в населенных пунктах, где расположены воинские части, а также рядом с военкоматами.

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"Массовый отклик от бизнеса поступил уполномоченному в связи с запретом на продажу алкоголя в нескольких населенных пунктах края, - сообщается на сайте омбудсмена. - В адрес бизнес-защитника поступило около 20 обращений от предпринимателей, выражающих несогласие с этими запретами. Предприниматели сообщали, что установленные ограничения не действенные, так как на указанных территориях процветает нелегальная продажа алкоголя, осуществляется подвоз алкоголя в пункты мобилизации. <…> Уполномоченным направлены письма в правительство и Минэкономразвития края с целью отстоять права бизнеса и отменить указанные запреты", - говорится в сообщении.

Как уточнили в аппарате уполномоченного, из-за запрета легальный бизнес несет большие убытки, что может привести к его закрытию, а региональный бюджет в итоге не получит значительную сумму налогов.

Запрет розничной продажи алкоголя на время частичной мобилизации начал действовать в Забайкалье с 23 сентября. Ограничение действует в городе Борзя, а также в поселках Горный и Песчанка. Запрещена и торговля алкоголем в радиусе 300 м от зданий военкоматов. 

Теги:
РоссияЗабайкальский крайЧастичная мобилизация в России
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