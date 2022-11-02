В Белгородской области в 2022 году создали свыше 400 новых бизнес-проектов

Это произошло благодаря конкурсу "Новые возможности"

БЕЛГОРОД, 2 ноября. /ТАСС/. Проект "Новые возможности" позволил создать в Белгородской области свыше 400 новых предприятий малого и среднего бизнеса в 2022 году. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в соцсети "ВКонтакте" в среду

"В этом году мы второй раз проводим конкурс "Новые возможности" для наших предпринимателей. По итогам первого конкурса, который проходил в первой половине 2022 года, мы получили очень неплохой результат", - написал он.

По его словам, на второй конкурс зарегистрировались 6 тыс. человек, сейчас идут мастер-классы, конференции, работы с наставниками. Он отметил, что если в первом конкурсе был один приз в миллион рублей, то второй конкурс подразумевает приз в 1 млн рублей в каждой из десяти номинаций. "Я надеюсь, эти деньги помогут бизнесу действительно стать успешнее", - добавил он.

Ранее Гладков сообщал, что для начинающих предпринимателей в регионе действуют льготные микрозаймы, предусмотрена поддержка Белгородского гарантийного фонда содействия кредитованию, а также помощь в рекламировании продукции или услуг. В 2022 году на развитие малого и среднего предпринимательства Белгородской области будет направлено 1,1 млрд рублей. Планируется, что применяемые в регионе меры поддержки позволят ежегодно открывать собственный бизнес около 800 предпринимателям. В сегменте малого и среднего предпринимательства региона работают более 240 тыс. человек, а доля валового регионального продукта, которая формируется в этой отрасли, составляет порядка 27%.