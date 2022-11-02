Мантуров назвал преждевременными разговоры о выходе российских ретейлеров в новые регионы

В этих регионах уже есть собственные сети и несетевая торговля, отметил глава Минпромторга

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров счел преждевременными разговоры о появлении в ближайшее время крупнейших российских ретейлеров в регионах Донбасса, Херсонской и Запорожской областях. Об этом он заявил в интервью РБК, опубликованном в среду.

"Говорить о привлечении федеральных ретейлеров на территории пока рано. Да и в целом в этих регионах уже есть собственные сети и несетевая торговля. Там нет федеральных сетей, зато есть местные, и они обеспечивают население всем необходимым", - цитирует Мантурова издание.

По словам вице-премьера, ведомство находится в постоянном взаимодействии с местными органами власти в сфере предпринимательства и рекомендует придерживаться стратегии развития многоформатной торговли. "Мы ориентировали коллег на наш проект стратегии развития торговли, в котором изложено наше видение развития отрасли, а также концепцию развития оптовых продовольственных рынков, методические рекомендации по организации ярмарок, уличной торговли", - уточнил Мантуров в разговоре с журналистом РБК. Особое внимание в стратегии, действующей до 2025 года, уделено как сетевому ретейлу, так и ярмаркам, рынкам, заметил глава Минпромторга.

Согласно ведомственной статистике, в ДНР и ЛНР сейчас работает 23,5 тыс. точек розничной торговли, в Херсонской области - свыше 9 тыс. Количество розничных рынков в ДНР - 101, в ЛНР - 76, в Херсонской области - 137, в Запорожской области - 19. Заведений общественного питания в ДНР - 1,7 тыс., в ЛНР - 1,1 тыс., в Херсонской области - около 650, передает РБК. Данные по Запорожской области на текущий момент недоступны, продолжают формироваться ввиду трудностей с выездом на объекты в период боевых действий, пояснили в Минпромторге.

Ранее, 18 октября, премьер-министр ДНР Виталий Хоценко в интервью ТАСС рассказал о том, что ДНР ведет переговоры с представителями крупных сетевых брендов об открытии филиалов на территории республики. В частности, в конце прошлого месяца в центре Донецка появился фирменный магазин крупной российской сети "Аленка".