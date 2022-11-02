Ситуация с поставками энергоносителей из РФ в Европу

В Чехии предупредили об угрозе глубокого экономического кризиса без энергии из России

Профессор Яна Келлер отметил, что цены "драматически режут бюджеты домохозяйств и угрожают разорить немалую часть фирм"

ПРАГА, 2 ноября. /ТАСС/. Энергия и сырье из России были источником экономического благополучия и развития Чешской республики, без них Чехию ждет глубокий кризис. Об этом говорится в статье чешского социолога и философа профессора Яна Келлера, размещенной во вторник интернет-порталом Casopis argument.

"Предпосылкой [чешского благополучия] являлись дешевые энергия и сырье [из РФ], а также выгодные торгово-экономические связи с Россией", - написал бывший депутат Европарламента Ян Келлер.

"Нельзя игнорировать признаки того, что мы движемся к большому экономическому и социальному кризису. Цены энергии драматически режут бюджеты домохозяйств и угрожают разорить немалую часть фирм, начиная с мелких и средних предприятий и заканчивая самыми большими компаниями", - утверждает Ян Келлер.

Главными причинами современных экономических проблем Чехии профессор назвал военные действия на Украине и принятые Западом санкции против РФ.

По данным Чешского статистического управления, в сентябре инфляция в стране составила 18% и стала самой высокой за последние 30 лет. Цены в промышленном секторе повысились на 25,8%, в строительстве - на 13,1%, на продукцию сельского хозяйства - на 33,6%.