В нескольких областях Украины ввели графики почасовых отключений электроэнергии

Ограничения коснулись центрального и северного регионов

КИЕВ, 2 ноября. /ТАСС/. Графики почасовых отключений электроэнергии введены в среду в центральном и северном регионах Украины. Об этом сообщила компания "Укрэнерго" в своем Telegram-канале.

В компании отметили, что графики введены в действие с 6 утра.

"Диспетчерский центр "Укрэнерго" предоставил операторам распределительных сетей (облэнерго) объемы для ограничения электроснабжения именно в формате графиков почасовых отключений для потребителей в центральном (Киев, Киевская, Черниговская, Черкасская и Житомирская области) и северном (Сумская, Харьковская и Полтавская области) регионах страны", - говорится в сообщении.

В "Укрэнерго" пояснили, что ограничения потребления электроэнергии необходимы, чтобы уменьшить нагрузку на сети, обеспечить постоянную балансировку энергосистемы и избежать повторных аварий.

С 10 октября власти Украины неоднократно сообщали о повреждениях энергетических объектов. По всей стране ежедневно на несколько часов отключают электроэнергию, граждан просят экономить электричество в пиковые часы.