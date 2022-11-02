КНР стремится сделать Гонконг еще более сильным международным финансовым центром

Согласно заявлению китайских финансовых регуляторов, Китай по-прежнему полностью сфокусирован на экономическом росте

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 2 ноября. /ТАСС/. Китай намерен укрепить позиции Гонконга и сделать его еще более сильным международным финансовым центром. Об этом пишет в среду газета South China Morning Post со ссылкой на совместное заявление китайских финансовых регуляторов на Глобальном инвестиционном саммите финансовых лидеров, который проходит в Гонконге.

"Китай по-прежнему полностью сфокусирован на экономическом росте и стремится сделать Гонконг еще более сильным международным финансовым центром, чтобы помочь в достижении этой цели", - приводит заявление газета.

На саммите в онлайн-формате выступал также председатель Народного банка Китая И Ган, который выразил поддержку городу в построении основанной на законе открытой, инклюзивной и благоприятной бизнес-среды. "Гонконг обладает большим потенциалом в углублении связей с финансовым рынком материкового Китая, финансировании и инвестировании в рамках инициативы "Один пояс - один путь", финтехе и зеленых финансах", - сказал И Ган.

В показанном на саммите видеоролике И Ган совместно с заместителем председателя Комиссии по регулированию рынка ценных бумаг КНР Фан Синхаем и заместителем председателя Комиссии по регулированию банковской и страховой деятельности Китая Сяо Юаньци обсудили позиции Китая и Гонконга в контексте глобальных экономических проблем.

Глобальный инвестиционный саммит финансовых лидеров будет проходить три дня. Участие в нем как в режиме онлайн, так и офлайн примут порядка 200 руководителей из 120 глобальных финансовых институтов, включая банки, финансовые, инвестиционные и венчурные компании.