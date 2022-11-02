В Энергодаре с 3 ноября начинается подключение к газоснабжению

По словам врио губернатора области Евгения Балицкого, отопительный сезон в регионе идет по плану

МЕЛИТОПОЛЬ, 2 ноября. /ТАСС/. Поэтапное подключение жилых домов и социальных объектов Энергодара к газоснабжению начнется 3 ноября. Об этом в среду сообщил глава администрации города Александр Волга.

"С завтрашнего дня [в Энергодаре] начинается поэтапное подключение жилых домов и социальных объектов к газоснабжению", - сказал мэр в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

По словам Волги, с четверга в период с 8:00 по 17:00 в выходные и праздничные дни специалисты ГУП "Мелитопольгаз" будут проверять техническое состояние всего оборудования и газопроводов. "Жителей 1-го и 2-го микрорайонов города прошу находиться дома, чтобы специалисты могли осуществить профилактический осмотр газового оборудования, установленного в ваших квартирах", - указал он.

"Несмотря на все провокации киевского режима, наш Энергодар будет обеспечен теплом и газом", - пообещал мэр.

В конце октября в Запорожской области был запущен процесс восстановления газоснабжения населенных пунктов региона. Первым стал Бердянск, где газ был подан 24 октября. В понедельник снабжение топливом возобновилось в Мелитополе. Как сообщал врио губернатора области Евгений Балицкий, отопительный сезон в регионе идет по плану.