2 ноября, 08:48,
обновлено 2 ноября, 09:08

В Энергодаре с 3 ноября начинается подключение к газоснабжению

По словам врио губернатора области Евгения Балицкого, отопительный сезон в регионе идет по плану

МЕЛИТОПОЛЬ, 2 ноября. /ТАСС/. Поэтапное подключение жилых домов и социальных объектов Энергодара к газоснабжению начнется 3 ноября. Об этом в среду сообщил глава администрации города Александр Волга.

"С завтрашнего дня [в Энергодаре] начинается поэтапное подключение жилых домов и социальных объектов к газоснабжению", - сказал мэр в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

По словам Волги, с четверга в период с 8:00 по 17:00 в выходные и праздничные дни специалисты ГУП "Мелитопольгаз" будут проверять техническое состояние всего оборудования и газопроводов. "Жителей 1-го и 2-го микрорайонов города прошу находиться дома, чтобы специалисты могли осуществить профилактический осмотр газового оборудования, установленного в ваших квартирах", - указал он.

"Несмотря на все провокации киевского режима, наш Энергодар будет обеспечен теплом и газом", - пообещал мэр.

В конце октября в Запорожской области был запущен процесс восстановления газоснабжения населенных пунктов региона. Первым стал Бердянск, где газ был подан 24 октября. В понедельник снабжение топливом возобновилось в Мелитополе. Как сообщал врио губернатора области Евгений Балицкий, отопительный сезон в регионе идет по плану. 

© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Приложение для iOS
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация