Саудовская Аравия увеличила число поставщиков баранины и молочной продукции из России

Россельхознадзор сообщил о расширении списка компаний

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Список поставщиков молочной продукции из России в Саудовскую Аравию расширен до 16 предприятий, поставщиков баранины - до восьми предприятий. Об этом говорится в сообщении Россельхознадзора.

"Государственное управление по контролю за пищевыми продуктами и медикаментами Королевства Саудовская Аравия расширило перечень утвержденных российских компаний, предоставив право доступа на внутренний рынок еще 1 предприятию по производству баранины и 2 молокоперерабатывающим предприятиям", - отмечается в сообщении.

Таким образом, как пояснили в ведомстве, в настоящее время 8 предприятий по производству баранины и 16 молокоперерабатывающих компаний из России имеют право экспорта продукции в Саудовскую Аравию. Россельхознадзор продолжит работу по расширению перечня российских предприятий, имеющих право экспорта в Саудовскую Аравию, добавляется в сообщении.