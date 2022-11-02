Нацбанк Грузии ожидает сокращение инфляции с февраля 2023 года

ТБИЛИСИ, 2 ноября. /ТАСС/. Показатель инфляции в Грузии начнет сокращаться с февраля 2023 года. Об этом в среду сообщил журналистам президент Национального банка Грузии Коба Гвенетадзе.
"Мы видим, что на мировых товарных рынках есть падение индексов, и это обязательно должно отразиться на Грузии. Вместе с тем, обменный курс лари стабилен, у которого также есть свои причины. Вам известно, что туризм довольно быстро восстановился. <...> Думаю, что эти обстоятельства обуславливают то, что с февраля начнется сокращение инфляции", - сказал Гвенетадзе.
Глава регулятора добавил, что со второй половины следующего года инфляция приблизится к целевому показателю 3%.
Национальная служба статистики Грузии "Сакстат" ("Грузстат") ранее сообщила, что годовая инфляция в республике в сентябре текущего года составила 11,5%.
Инфляция в годовом исчислении начала увеличиваться в Грузии с марта 2021 года. Для ее сдерживания Национальный банк республики стал ужесточать монетарную политику, повысив ставку рефинансирования до 11% годовых.