Власти Новосибирской области рассказали, что мешает поиску инвесторов для завода "С-теп"

По словам замгубернатора региона Сергея Семки, причина в сложной схеме управления бизнесом в группе компаний OR Group, в состав которой входит фабрика

НОВОСИБИРСК, 2 ноября. /ТАСС/. Сложная схема управления бизнесом в группе компаний OR Group (ранее - "Обувь России") мешает поиску инвесторов для завода "С-теп" в городе Бердск в Новосибирской области. Об этом сообщил на пресс-конференции в пресс-центре ТАСС заместитель губернатора региона Сергей Семка в среду.

В июле один из крупнейших обувных ретейлеров РФ компания OR Group сообщил, что приостанавливает с 1 августа работу своей обувной фабрики в Бердске "в целях оптимизации расходов". В OR Group уточнили, что компания находится в процессе реструктуризации долгового портфеля и переговоров с банками о пролонгации кредитных линий. В октябре начался процесс банкротства компаний группы, в том числе поручителей, среди которых фабрика в Бердске.

"Фабрика "С-теп" не работает. Сложно найти инвесторов в этой запутанной истории по управлению бизнесом, сложно эту фабрику отдельно выделить из всего бизнеса и в нее вдохнуть жизнь. Хотя наверное при нормальном желании собственника это можно сделать", - сказал Семка.

Как уточнил ТАСС бывший руководитель фабрики Сергей Юнг, сама фабрика не имеет долгов, однако на нее по договорам поручительства распространяется долг всей группы - около 7 млрд рублей. Сейчас ведутся переговоры с инвесторами, которые могут помочь возобновить производство и вернуть работников на рабочие места, часть из рабочих сократили или они сами решили уйти, часть - находятся в отпусках, декрете. Руководит заводом один из совладельцев ГК - Антон Титов.

Как сообщается в картотеке дел Арбитражного суда, в Новосибирской области, 31 октября на Титова также подали иск о взыскании с него 825 млн рублей.

О банкротстве

На протяжении последних лет "Обувь России" сообщала о привлечении кредитных линий в ВТБ на сумму 4,5 млрд рублей, в Промсвязьбанке на 3 млрд рублей, в Сбербанке - 2,98 млрд рублей. Кроме того, на Московской фондовой бирже компания ранее разместила восемь выпусков облигаций, общий объем в обращении с учетом прошедших оферт и амортизаций по данным на февраль 2022 года составлял 4,75 млрд рублей. В начале февраля компания объявила о дефолтах по первым облигационным займам и предложила инвесторам реструктуризацию, которая заключалась в пролонгации кредитных линий и предоставлении отсрочки по платежам.

Сама компания связывает свои трудности с последствиями пандемии коронавируса, которые привели к значительным изменениям на рынке ретейла, падению трафика в офлайн-рознице, переориентации аудитории на онлайн-каналы продаж и снижению покупательской способности населения.

Первые заявления о признании банкротом головного ПАО "ОРГ" подало ООО "Лайнстар" (Владимир) в Арбитражный суд Москвы 17 октября. ЧОП "Брест плюс" обратился в Арбитражный суд Новосибирской области с требованием банкротства ООО "Фабрика С-теп" и ООО "Дизайн-студия". Признать банкротом эмитента облигаций группы ООО "ОР" потребовали перевозчик ООО "ТЭК-Магистраль" и индивидуальные предприниматели Юлия Зозуля и Александр Зозуля. В октябре в арбитражные дела вступили крупнейшие кредиторы группы - Сбербанк России и ВТБ.

О компании

OR Group - торговая платформа, на базе которой компания развивает маркетплейс westfalika.ru и экосистему сервисов и управляет сетью торговых и сервисных точек под брендом Westfalika, насчитывающей более 730 объектов в более 300 городах России.