Захарова: Россия и Индия не гонятся за наибольшей прибылью в двусторонней торговле

Для обеих стран важно сохранить дух дружбы, подчеркнула официальный представитель МИД РФ

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Индия и Россия не гонятся за наибольшей прибылью в торговых отношениях, для обеих стран важно сохранить дух дружбы. Об этом заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы не ограничены парадигмой максимизации прибыли, которая характерна для дикого капитализма. Для нас важно сохранить дух российско-индийской дружбы, выраженной в формуле особо привилегированного стратегического партнерства. Мы твердо уверены, что ни одна из сторон не допустит ущемления интересов другой страны", - заявила Захарова.

Дипломат отметила, что взаимодействие России и Индии в энергетической сфере должно быть выгодно для обоих государств. "Поставки российских нефти и газа в Индию являются одним из важнейших направлений сотрудничества между нашими странами в сфере энергетики. У нас есть общая задача. Она заключается в том, чтобы это взаимодействие было выгодным для обоих государств. Действия на данном направлении выверяются, согласовываются по линии профильных ведомств", - подчеркнула она.