В бюджете Подмосковья предусмотрят более 184 млрд рублей на 2023 год на сферу образования

В пресс-службе Мособлдумы сообщили, что это более чем на 8% превышает объем финансирования в 2022 году

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Свыше 184 млрд рублей планируется предусмотреть в бюджете Московской области на 2023 год на реализацию госпрограммы "Образование Подмосковья". Это более чем на 8% превышает объем финансирования в текущем году, сообщила в среду пресс-служба Мособлдумы.

"В 2023 году из проекта бюджета Московской области на госпрограмму "Образование Подмосковья" планируется предусмотреть более 184 млрд рублей. <…> В следующем году расходы на образование по сравнению с 2022 годом увеличиваются. В 2022 году они составляют почти 170 млрд рублей", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что важной составляющей госпрограммы является поддержка учителей. Так, в бюджете в том числе заложены средства на выплаты молодым педагогам, учителям, приехавшим на работу в сельскую местность, классным руководителям.

"Система образования Подмосковья - одна из крупнейших в России. В этом году для подготовки школ к новому учебному году были затрачены большие ресурсы, что позволило построить новые школы, реконструировать старые, обновить материально-техническую базу учебных заведений. Образование было и остается одной из главных статей расходов областного бюджета", - привели в тексте слова председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова. Он добавил, что в Подмосковье реализуется масштабная программа по капитальному ремонту объектов образования. В проекте бюджета региона на следующий год на капремонт детских садов предусмотрено около 3,7 млрд рублей, на школы - свыше 15 млрд рублей, в том числе 3 млрд из федерального бюджета.

"В ходе мониторинга капремонта школ от родителей поступали обращения с просьбой также благоустроить и территории отремонтированных школ. На следующий год предусмотрели на это средства в бюджете, более 930 млн рублей", - пояснил Брынцалов.

Согласно пояснительной записке к проекту бюджета Подмосковья на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов, на подпрограмму "Общее образование" в следующем году будет направлено 164 млрд рублей, на подпрограмму "Дополнительное образование, воспитание и психологе-социальное сопровождение детей" планируется предусмотреть более 1,3 млрд, расходы в рамках "Профессионального образования" составят свыше 17,5 млрд рублей.