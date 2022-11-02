Социальные расходы Москвы в 2023 году составят более 50% городского бюджета

Руководитель департамента финансов столицы, министр правительства столицы Елена Зяббарова сообщила, что объем средств на реализацию 13 городских программ в следующем году составит 3,7 трлн рублей - 90% расходной части бюджета

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Доля расходов социальной направленности в проекте бюджета Москвы на 2023 год превышает 50%. Об этом сообщила в среду руководитель департамента финансов столицы, министр правительства Москвы Елена Зяббарова в ходе заседания Мосгордумы.

"Объем средств на реализацию 13 городских программ в следующем году составит 3,7 трлн рублей - 90% расходной части бюджета. Расходы социальной направленности занимают более половины бюджета расходов, с учетом средств обязательного медицинского страхования составляют почти 2,5 трлн рублей. На оказание мер социальной поддержки жителей города в денежной и натуральной форме запланировано на следующий год 591,5 млрд", - сказала Зяббарова.

Она уточнила, что с 1 января предусмотрена индексация размеров соцвыплат семьям с детьми, гражданам старшего поколения и людям с ограниченными возможностями на 10%. Кроме этого, в Москве сохраняются меры соцподдержки по оплате ЖКУ, предоставление льготного и бесплатного проезда на общественном транспорте, обеспечение инвалидов техсредствами реабилитации, приобретение путевок в санаторно-курортные учреждения и обеспечение лекарственными препаратами льготных категорий граждан.

При этом для оказания адресной соцподдержки жителям города, попавшим в трудную жизненную ситуацию, предусмотрено 9 млрд рублей, рост по этой статье составляет почти 40% к уровню текущего года. Также 678 млрд рублей, а с учетом средств ОМС более 1 трлн рублей, в составе расходов социальной направленности предусмотрено на оказание услуг населению в сферах здравоохранения, образования, социальной защиты, культуры, физкультуры и спорта.

Образование, медицина и культура

"Для старшеклассников в московских школах образовательный процесс будет сфокусирован на углубленной подготовке к ЕГЭ с учетом внедрения новых федеральных государственных образовательных стандартов. На базе ряда школ будут созданы ресурсные центры для проведения тренировок по сдаче ЕГЭ и обучения учителей навыкам решения и объяснения экзаменационных заданий", - уточнила министр.

Также столичные власти обещают сохранить для учителей вознаграждения за классное руководство и специальную надбавку за работу в Московской электронной школе, размер которой станет дифференцированным в зависимости от степени вовлеченности педагога в проект: от 10 тыс. до 15 тыс. рублей ежемесячно.

Глава депфина заверила, что в сфере здравоохранения приоритетом остается обеспечение доступности и качества оказания медицинской помощи. "Сохранится бесплатная диспансеризация в павильонах "Здоровая Москва", охват населения профилактическими прививками от инфекций, включая новую коронавирусную инфекцию. Также будет продолжено совершенствование алгоритмов оказания онкопомощи, включая улучшение психологической поддержки пациентов. Сохраняется программа лекарственной терапии больных, страдающих онкозаболеваниями", - сказала Зяббарова.

Кроме того, в следующем году Москва планирует переход на новый стандарт оказания экстренной медпомощи и продолжить развитие цифровых сервисов в здравоохранении, таких как система поддержки принятия врачебных решений, компьютерное зрение для анализа медицинских изображений, централизованные лабораторный и единый радиологический сервисы. Также сохраняются ежемесячные выплаты обладателям статусов "Московский врач" и "Московская медицинская сестра" и отдельным категориям медицинских работников.

"Значительный объем средств будет направлен на укрепление материально-технической базы организаций социально-культурной сферы - 160 млрд рублей в 2023 году. Это позволит улучшить качество предоставления услуг в соответствии с новыми повышенными стандартами обслуживания граждан. Из общего объема более половины будет направлено в сферу здравоохранения", - уточнила спикер.

По словам министра, в следующем году в Москве планируется завершить реализацию масштабной программы модернизации амбулаторного звена, в рамках которой осуществляется реконструкция половины амбулаторного фонда столицы. "Современное диагностическое оборудование в нем позволит обеспечить проведение наиболее востребованных анализов и исследований максимально близко от места жительства граждан", - пояснила Зяббарова.

О проекте бюджета

Рассмотрение проекта столичного бюджета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов проходит на пленарном заседании Мосгордумы в среду. Депутаты одобрили проект бюджета в первом чтении и взяли время на поправки.

Комиссия Мосгордумы по экономической и социальной политике 1 ноября рекомендовала столичному парламенту поддержать и принять законопроект "О бюджете города Москвы на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов" без внесения поправок.

Доходы Москвы в 2023 году, согласно одобренному документу, составят почти 3,747 трлн рублей, расходы - более 4,183 трлн рублей. В 2024 году доходы столицы превысят 4,047 трлн рублей, расходы запланированы в размере почти 4,266 трлн рублей. В 2025 году данные параметры будут равны почти 4,376 трлн рублей и более 4,393 трлн рублей соответственно. Дефицит бюджета в 2023 году планируется на уровне 436,2 млрд рублей с последующим снижением в 2024 году до 218,8 млрд рублей, в 2025 году - до 17,5 млрд рублей.