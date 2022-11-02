В России предложили ввести адресные меры поддержки строительной отрасли по пяти кластерам

В частности, предлагается выделить кластеры: "динамичные", "с нехваткой спроса", "с нехваткой предложения", "стагнирующие", "депрессивные"

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Меры господдержки жилищного строительства без учета фактической ситуации в регионах РФ могут привести к нарушению баланса спроса и предложения, предлагается сделать их адресными по пяти кластерам. Это следует из стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на период до 2030 года с прогнозом до 2035 года.

Ранее в среду премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил стратегию развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства до 2030 года.

"Для получения наибольшего эффекта предлагается распределить субъекты Российской Федерации по пяти основным кластерам рынка жилья для последующего применения в субъектах РФ соответствующих мер поддержки жилищного строительства", - говорится в документе. В частности, предлагается выделить кластеры: "динамичные", "с нехваткой спроса", "с нехваткой предложения", "стагнирующие", "депрессивные (сложные)".

Отмечается, что опыт реализации текущих программ господдержки жилищного строительства говорит о том, что их применение без учета фактической ситуации в регионах может привести к нарушению баланса спроса и предложения и снижению объемов строящегося жилья либо его доступности. "При этом ипотека, в том числе льготная, рассматривается как механизм поддержки спроса в каждом регионе", - добавляется в материалах.

Стратегия развития строительной отрасли и ЖКХ России до 2030 года с прогнозом до 2035 года направлена на повышение комфортности и доступности жилья, улучшение качества городской среды, технологическое развитие строительной отрасли и системы жилищно-коммунального хозяйства, повышение энергоэффективности и экологичности жилья и коммунальных систем.