СМИ: Нацбанк Украины с начала года потратил свыше $20 млрд на поддержание гривны

За десять месяцев 2022 года НБУ приобрел на рынке $3,3 млрд и продал $23,52 млрд

КИЕВ, 2 ноября. /ТАСС/. Национальный банк Украины (НБУ) с начала этого года потратил более $20 млрд для поддержания курса гривны. Об этом в среду со ссылкой на данные регулятора сообщило украинское издание "Бизнес Цензор".

В частности, за десять месяцев 2022 года НБУ приобрел на рынке $3,3 млрд и продал $23,52 млрд. Таким образом, чистые валютные интервенции регулятора составили $20,22 млрд.

Издание также подчеркивает, что, по данным НБУ, международные резервы страны на 1 октября составляют почти $24 млрд, снизившись по сравнению с сентябрем на 5,9%.

Ранее в НБУ в инфляционном отчете сообщали, что международная помощь останется для страны главным источником покрытия дефицита бюджета и удержания макрофинансовой стабильности в 2023 и 2024 годах. Базовый прогноз предусматривает продолжение международной финансовой поддержки в размере $28 млрд в 2023 году и $20 млрд в 2024 году против $31,1 млрд в этом году. При этом ведомство указывает, что в 2022 году пока получено только около $24,1 млрд.