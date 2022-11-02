Поддержку астраханских льготников по догазификации увеличат более чем вдвое

Секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак отметил, что несмотря на то, что газ в рамках совместной с "Газпромом" программы подводят до участка бесплатно, люди ведут трубу до дома и закупают газовое оборудование за свой счет

АСТРАХАНЬ, 2 ноября. /ТАСС/. Объем поддержки льготников Астраханской области по программе социальной догазификации планируется увеличить более чем в два раза - с 45 тыс. рублей до 100 тыс. рублей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак, находящийся в регионе с рабочей поездкой.

"В ближайшее время в Астраханской области объем поддержки льготников по программе социальной догазификации будет увеличен более чем вдвое - с нынешних 45 тыс. рублей до 100 тыс. На заседании штаба по газификации региона просил сегодня губернатора области Игоря Бабушкина ускорить принятие этого решения. Соответствующее поручение дано и фракции "Единой России" в областной думе", - написал он.

По словам Турчака, несмотря на то, что газ в рамках совместной с "Газпромом" программы подводят до участка бесплатно, люди ведут трубу до дома и закупают газовое оборудование за свой счет. Для пенсионеров, ветеранов, многодетных или малообеспеченных семей эти расходы зачастую неподъемны.

Именно поэтому, пояснил он, "Единая Россия" инициировала программы поддержки льготных категорий граждан. В 72 регионах они уже действуют, но уровень поддержки может отличаться в десятки раз, в зависимости от бюджетной обеспеченности региона. Где-то льготникам компенсируют максимум 20 тыс., а где-то - до 300 тыс. рублей. Чтобы устранить это неравенство, президент России Владимир Путин поручил установить минимальный размер социальной субсидии в размере 100 тыс. рублей. Причем регионам с низким уровнем бюджетной обеспеченности будет оказана поддержка за счет федеральных средств.

"Астраханская область - как раз из тех [регионов], где уровень субсидий был одним из самых низких в стране. Начинали с компенсации в 21 тысячу, потом подняли до 45 тысяч. Теперь субсидирование будет увеличено до нового федерального стандарта, заданного президентом. По расчетам, это покроет расходы льготников полностью или практически полностью", - добавил секретарь генсовета партии "Единая Россия".

Астраханская область - один из немногих субъектов страны, где губернатор лично возглавляет областной штаб по догазификации.