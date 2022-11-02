В Таджикистане запустили производство азотных и фосфорных удобрений

По данным пресс-службы главы республики, суточная мощность завода составляет 200 тонн, а годовая - 75 тыс. тонн минеральных удобрений

ДУШАНБЕ, 2 ноября. /ТАСС/. Производство минеральных удобрений, отвечающих международным стандартам, началось в Яванском районе Хатлонской области Таджикистана. Официальная церемония открытия предприятия состоялась в среду с участием президента Таджикистана Эмомали Рахмона, сообщила пресс-служба главы республики.

На предприятии компании "ТАЛКО Киемикал", где в настоящее время трудоустроено 50 специалистов, налажено производство азотных и фосфорных удобрений. Планируется развернуть производство и калийных удобрений. По данным пресс-службы, суточная мощность завода составляет 200 тонн, а годовая - 75 тыс. тонн минеральных удобрений, продукция производится по технологии, закупленной в России и Узбекистане.

Единственным в Таджикистане предприятием по производству азотных удобрения для сельского хозяйства был Вахшский азотно-туковый завод, основанный в 1964 году и модернизированный в 1972 году. В 2009 году он практически прекратил функционировать в связи с прекращением поставок газа из Узбекистана, а в 2014 году предприятие было национализировано. Компания "Азия Кемикал" занялась его реконструкцией. Запуск предприятия "Азот" на базе Вахшского завода с мощностью 180 тыс. тонн удобрений запланирован на ближайшее будущее.

Открытое в среду предприятие стало первым подобным производством, которое создано в период независимости Таджикистана. По оценкам специалистов, годовая потребность республики в минеральных удобрениях составляет 600-700 тыс. тонн.