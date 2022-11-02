"Росэнергоатом" сообщил, что на Запорожской АЭС починили ЛЭП, оборванную после взрыва мины

Гендиректора концерна Ренат Карчаа добавил, что инцидент произошел два-три дня назад

МЕЛИТОПОЛЬ, 2 ноября. /ТАСС/. Линия электропередачи четвертого энергетического блока Запорожской АЭС восстановлена после взрыва мины за периметром станции. Об этом сообщил в среду ТАСС советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.

"Линию электропередачи четвертого энергетического блока починили, эта тема снята", - сказал он.

Карчаа добавил, что инцидент произошел два-три дня назад.

1 ноября Международное агентство по атомной энергии заявило, что взрыв мины за периметром Запорожской АЭС оборвал основную линию электропередачи четвертого энергетического блока.