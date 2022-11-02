На развитие сельских территорий Кубани в 2023 году направят более 300 млн рублей

Реализацию мероприятий данной федеральной программы в крае будет курировать профильное региональное министерство

КРАСНОДАР, 2 ноября. /ТАСС/. Проекты по развитию 13 сельских территорий в Краснодарском крае отобраны Минсельхозом России для финансирования в 2023 году. На эти цели регион получит субсидии в размере 312 млн рублей, сообщили журналистам в пресс-службе администрации Краснодарского края в среду.

"Это будут новые комплексные проекты, которые затронут 13 населенных пунктов Выселковского, Кореновского и Абинского районов. В частности, капитально отремонтируют объекты здравоохранения, культуры, образования, а также газо-, тепло- и электроснабжения населения. Кроме того, средства направят на приобретение транспорта и оборудования для соцобъектов", - приводит пресс-служба слова вице-губернатора Краснодарского края Андрея Коробки.

Уточняется, что власти Краснодарского края разработали и подготовили ряд инициатив по развитию сельских территорий в 2023 году, Минсельхозом РФ отобраны семь таких инициатив от региона, на эти цели Кубани будут предоставлены субсидии, превышающие 312 млн рублей. Финансирование проектов будет осуществляться за счет федеральной программы "Современный облик сельских территорий". Также в 2023 году на Кубани продолжат реализацию двух проектов развития сельских территорий в Брюховецком и Усть-Лабинском районах.

Реализацию мероприятий данной федеральной программы в Краснодарском крае будет курировать профильное региональное министерство. Краснодарский край является третьим по численности населения регионом России и одним из основных аграрных регионов страны. По данным администрации, общая численность населения края составляет 5,8 млн человек, из которых в селах проживают 2,5 млн человек.