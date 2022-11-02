Рост ВРП в Удмуртии в 2022 году будет незначительным

В последующие три года ожидается умеренное увеличение показателя

ТАСС, 2 ноября. Рост валового регионального продукта (ВРП) Удмуртии в 2022 году будет незначительным. В последующие три года ожидается умеренное увеличение показателя, основанное на расширении внутреннего спроса, следует из прогноза социально-экономического развития региона на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.

"С учетом итогов развития основных отраслей экономики за 8 месяцев текущего года, объем ВРП в 2022 году оценивается на уровне 909,8 млрд рублей, или 100,2% к уровню 2021 года. Положительный вклад в формирование ВРП в 2022 году несет промышленность (100,9%), сельское хозяйство (102,5%), строительство (100,5%). В 2023-2025 годах ожидается умеренный рост ВРП, основанный на расширении внутреннего спроса - как потребительского, так и инвестиционного, который будет определяться в значительной степени скоростью адаптации предприятий к текущей экономической ситуации", - сказано в документе, опубликованном на сайте Министерства экономики Удмуртии.

Из прогноза следует, что факторам увеличения ВРП станет отрасль сельского хозяйства с ростом в среднем 2,8% ежегодно. Еще один фактор - это повышение инвестиционной активности предприятий. Прогнозируется ежегодный умеренный рост инвестиций в пределах 2,0-4,2%. Доля инвестиций в объеме ВРП увеличится с 14,8% в 2021 году до 15,5% в 2025-м.

Наибольший вклад в прирост ВРП в 2023-2025 годах будут вносить базовые несырьевые отрасли: обрабатывающие производства, торговля, IT-сфера, транспортировка и хранение, сельское хозяйство.

В документе также отмечается, что в условиях усиленного санкционного давления западных стран и снижения производства в ряде экспортоориентированных отраслей, индекс промышленного производства по итогам 2022 года оценивается на уровне 100,9%. В среднесрочной перспективе ожидается ежегодный рост промышленности на уровне в среднем 100,5%.