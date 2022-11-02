ЦБ установил факты инсайдерской торговли акциями "Распадской" сотрудниками Evraz и КПМГ

Сделки производились на фоне новостей о консолидации угольных активов группы

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Банк России установил факты неправомерного использования инсайдерской информации при осуществлении серии сделок с обыкновенными акциями "Распадской" на организованных торгах в ноябре 2020 года. Об этом говорится в сообщении регулятора. Сделки производились на фоне новостей о консолидации угольных активов группы.

"В ходе реализации проекта компании Evraz plc по консолидации угледобывающего бизнеса на уровне ПАО "Распадская" лица получили доступ к информации о предстоящих решениях по повестке заседания совета директоров эмитента, связанных с готовящейся сделкой по приобретению 100% уставного капитала АО "ОУК "Южкузбассуголь" и выкупом акций у акционеров эмитента", - сообщил регулятор.

Такая информация до ее опубликования являлась инсайдерской информацией эмитента, поскольку носила точный и конкретный характер, содержала в том числе определенную независимым оценщиком для целей выкупа рыночную стоимость акций, значительно превышающую текущие котировки, и могла повлиять на рыночные цены акций на организованных торгах в случае ее распространения, пояснили в ЦБ.

"Раскрытие информации о согласовании условий сделки и принятии советом директоров эмитента решений, связанных с одобрением сделки, включая определение цены выкупа акций, состоялось 13 ноября 2020 года, на что рынок акций отреагировал существенным ростом цен и объемов торгов", - следует из сообщения ЦБ.

Банк России перечислил список получивших доступ к инсайдерской информации, среди которых сотрудник компании КПМГ, которая оказывала эмитенту услуги по оценке рыночной стоимости акций в связи с участием в проведении оценки, Дмитрий Смолин, сотрудник "ЕвразХолдинга" (входивший наряду с эмитентом в одну группу "Евраз", в связи с участием в процессе подготовки к одобрению сделки) Нарине Мамарян и связные с ней близкие родственники.

В течение нескольких дней до публикации новости, лица в режиме основных торгов приобретали акции по ценам, гораздо ниже цены выкупа. Затем продали их после публикации новости, что позволило им получить доход. В связи с выявленными нарушениями Банк России в рамках компетенции принял ряд мер, направленных на недопущение аналогичных нарушений в дальнейшем, в том числе приостановил торговлю по счетам перечисленных выше граждан.

Также проверкой установлено ненадлежащее исполнение со стороны "Распадской", "ЕвразХолдинг" и КПМГ в рассматриваемый период требований Федерального закона № 224-ФЗ, в том числе в части принятия мер по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком.