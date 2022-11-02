СМИ: запрет Лондона на фрекинг станет катастрофой для потребителей и "подарком Путину"

Как считает обозреватель газеты The Hill Роберт Брайс, премьер Риши Сунак "обрекает Британию на десятилетия вперед на высокие цены на энергоносители и зависимость от импорта"

ВАШИНГТОН, 2 ноября. /ТАСС/. Решение правительства Великобритании во главе с премьер-министром Риши Сунаком о возврате моратория на добычу сланцевого газа с помощью фрекинга (методом гидроразрыва геологического пласта) станет катастрофой для британских потребителей и промышленности, но порадует Москву. Подобное мнение высказал обозреватель газеты The Hill Роберт Брайс в статье, опубликованной в среду на сайте издания.

"Сунак отменил изменение политики, внесенное его предшественницей Лиз Трасс, которая одним из своих первых шагов на посту отменила запрет на процесс, позволяющий бурильщикам добывать нефть и газ из сланцевых пластов. Запрет Сунака на фрекинг - подарок [президенту РФ] Владимиру Путину и катастрофа для британских потребителей и промышленности. Действительно, Сунак обрекает Британию на десятилетия вперед на высокие цены на энергоносители и зависимость от импорта", - говорится в тексте. Издание утверждает, что Москва ранее якобы "помогала финансировать пропаганду против сланцевого газа", что привело к запрету гидроразрыва со стороны семи европейских стран.

В статье отмечается, что Великобритании грозит нехватка топлива в скором будущем. За последние два десятилетия добыча природного газа в стране сильно сократилась, а сегодня королевство потребляет около 7,4 млрд кубических футов газа в день, производя лишь около 3,1 млрд кубических футов в сутки. "Британцы уязвимы к высоким ценам на газ, потому что страна закрыла свои угольные электростанции и зависит от генераторов, работающих на природном газе. <...> Даже если Великобритания сможет расширить использование возобновляемых источников энергии и увеличить использование ядерной энергии, что она должна сделать, и очень быстро, ей все равно будет нужен газ на десятилетия вперед, поскольку около 85% всех домов в стране используют для отопления газ", - пишет издание.

По мнению автора статьи, вновь введя запрет на фрекинг, Сунак посылает сигнал бурильщикам и тяжелой промышленности о том, что Великобритания не будет использовать свои внутренние ресурсы, а вместо этого будет полагаться на импортируемую энергию в тот момент, когда "вся Европа готовится к долгой и трудной зиме".