В Думу внесли законопроект о снижении налогов на НКО, реализующих федеральные проекты

Положения документа распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, направленный на снижение налоговой нагрузки для некоммерческих организаций (НКО) при реализации федеральных проектов, субсидируемых из федерального бюджета. Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Документ предусматривает освобождение от обложения налогом на добавленную стоимость (НДС) операций по реализации работ (услуг), имущественных прав, выполняемых (оказываемых), передаваемых НКО в рамках реализации ими федеральных проектов, источником финансового обеспечения которых является субсидия из федерального бюджета, предоставленная указанным организациям на основании федерального закона о федеральном бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

Законопроектом также предлагается определить, что к доходам, которые не учитываются при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций, относятся доходы в виде работ (услуг), имущественных прав, полученных безвозмездно от организаций, в том случае, если данные организации реализуют федеральные проекты за счет субсидий, предоставленных на основании закона о федеральном бюджете на текущий финансовый год и плановый период и которые определены этим законом как получатели субсидии.

"Целью законопроекта является создание благоприятных налоговых условий реализации федеральных проектов, поскольку внесение в Налоговый кодекс Российской Федерации изменений, предусмотренных законопроектом, позволит снизить налоговую нагрузку на некоммерческие организации и получателей мер государственной поддержки при реализации федеральных проектов", - говорится в пояснительной записке.

Положения законопроекта распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года, что позволяет создать равные условия налогообложения в отношении мер господдержки - как ранее осуществленных, так и реализуемых в будущем, указывают в кабмине.