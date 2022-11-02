Новосибирский НПЗ построит пункт налива нефти и битумный терминал

В создание объектов предприятие вложит почти 3 млрд рублей

НОВОСИБИРСК, 2 ноября. /ТАСС/. Владелец единственного в Новосибирской области Коченевского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) - "ВПК-ойл" - вложит в пятилетнюю программу развития НПЗ около 3 млрд рублей. Об этом сообщил на пресс-конференции в пресс-центре ТАСС заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Семка в среду.

"Продолжает развиваться "ВПК-ойл"- единственный нефтеперерабатывающий завод на территории области в Коченево. В рамках инвестиционной программы, которая была защищена на совете по инвестициям у губернатора, объем инвестиций предполагается за пятилетку около 3 млрд рублей, в этом году - 600 млн рублей", - сказал Семка.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе Минпромторга РФ, вложения предполагаются в строительство пункта налива нефти в Сокуре и строительство битумного терминала в Коченево.

Коченевский НПЗ - единственный нефтеперерабатывающий завод в Новосибирской области. Он работает в поселке городского типа Коченево с 2007 года, поставляет свою продукцию в Омскую, Томскую и Кемеровскую область, а также в Алтайский край. НПЗ перерабатывает порядка 720 тыс. тонн нефти в год и производит газовый бензин, топочный мазут, нефтяной гудрон и битумы.