2 ноября, 16:13,
обновлено 2 ноября, 16:25

В МЭР сообщили, что годовая инфляция в России с 25 по 31 октября замедлилась до 12,69%

По данным ведомства, в сегменте продовольственных товаров цены выросли на 0,17% за счет сезонного удорожания плодоовощной продукции

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Годовая инфляция в России за неделю с 25 по 31 октября замедлилась до 12,69% с 12,88% неделей ранее, говорится в обзоре "О текущей ценовой ситуации", подготовленном Минэкономразвития.

"На неделе с 25 по 31 октября 2022 года инфляция составила 0,07%. В годовом выражении инфляция продолжила замедляться - до 12,69% в годовом выражении", - отмечается в обзоре.

В сегменте продовольственных товаров цены выросли на 0,17% за счет сезонного удорожания плодоовощной продукции. На непродовольственные товары цены практически не изменились.

На туристические и регулируемые услуги рост цен замедлился вследствие снижения темпов удорожания авиабилетов на внутренние рейсы, а также удешевления услуг гостиниц и санаториев. 

Теги:
Россия
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