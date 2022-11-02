В МЭР сообщили, что годовая инфляция в России с 25 по 31 октября замедлилась до 12,69%

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Годовая инфляция в России за неделю с 25 по 31 октября замедлилась до 12,69% с 12,88% неделей ранее, говорится в обзоре "О текущей ценовой ситуации", подготовленном Минэкономразвития.
"На неделе с 25 по 31 октября 2022 года инфляция составила 0,07%. В годовом выражении инфляция продолжила замедляться - до 12,69% в годовом выражении", - отмечается в обзоре.
В сегменте продовольственных товаров цены выросли на 0,17% за счет сезонного удорожания плодоовощной продукции. На непродовольственные товары цены практически не изменились.
На туристические и регулируемые услуги рост цен замедлился вследствие снижения темпов удорожания авиабилетов на внутренние рейсы, а также удешевления услуг гостиниц и санаториев.