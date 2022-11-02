В Севастополе рассчитывают на полное исполнение ФЦП по итогам 2022 года

По словам главы региона Михаила Развожаева, сейчас исполнение программы находится на уровне 67,2%

СОЧИ, 2 ноября. /ТАСС/. Объем средств по федеральным целевым программам (ФЦП) в Севастополе по итогам года запланирован на уровне 24,4 млрд рублей. При этом к концу года планируется полностью выполнить все необходимые мероприятия, сообщил губернатор города Михаил Развожаев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в среду.

"Что касается бюджета 2022 года, он утвержден в размере 75 млрд рублей, выполнен практически на 70%. Собственные доходы бюджета в этом году выросли на 23% и составили 19,8 млрд рублей. По ФЦП - главному нашему инструменту развития - в этом году это почти 24,4 млрд рублей, в настоящее время исполнение на 67,2%, 16,6 млрд рублей. Все стройки идут ритмично, к концу года мы планируем 100% освоение всех мероприятий, должны ввести 35 объектов в этом году. Сейчас идет финальная стадия приемки", - сказал Развожаев.

ФЦП социально-экономического развития Крыма и Севастополя принята в 2014 году, позднее она переформатирована в госпрограмму. Действие госпрограммы развития Крыма и Севастополя продлено до 2027 года, как это поручил ранее президент России Владимир Путин. Ключевые из уже созданных объектов - Крымский мост, энергомост, новый аэропорт в Симферополе, две теплоэлектростанции, инженерные сооружения для обеспечения водой восточного Крыма и трасса "Таврида".