В Киевской области начались экстренные отключения электроэнергии

Как сообщила компания ДТЭК "Киевские региональные электросети", это делается для того, чтобы избежать массовых аварий на энергооборудовании

КИЕВ, 2 ноября. /ТАСС/. Экстренные отключения электроэнергии проводятся в среду вечером в Киевской области. Об этом сообщила компания ДТЭК "Киевские региональные электросети".

"Сейчас в Киевской области значительно возросло потребление электроэнергии. Чтобы избежать массовых аварий на энергооборудовании, компания "Укрэнерго" предоставила распоряжение провести экстренные отключения. Мы начинаем их выполнять уже сейчас", - говорится в сообщении, опубликованном на странице компании в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

В среду утром в "Укрэнерго" сообщали о введении графиков почасовых отключений электроэнергии в центральном и северном регионах Украины. Планировалось, что отключения потребителей в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях будут проходить по группам в соответствии с установленным почасовым графиком.

Однако позже "Укрэнерго" заявила, что почасовых отключений оказалось недостаточно, в связи с чем в Сумской, Харьковской и Полтавской областях ограничили электроснабжение для всех категорий потребителей. К вечеру также появились предупреждения о возможных экстренных отключениях в Киеве в связи с перегрузкой электросети.