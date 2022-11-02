Кабмин утвердил размер командировочных при поездках в Донбасс

Сотрудники будут получать зарплату в двойном размере, а также суточные в размере 8 480 рублей

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Сотрудники, командированные в новые регионы России, во время нахождения там будут получать зарплату в двойном размере, а также суточные в размере 8 480 рублей. Соответствующее постановление правительства РФ опубликовано в среду.

Ранее указом президента России Владимира Путина такие доплаты были установлены для госслужащих и работников федеральных госорганов во время командировок в Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области.

Согласно новому документу, теперь это распространяется на сотрудников учреждений, подведомственных федеральным органам власти, а также работников других организаций, непосредственно участвующих в обеспечении жизнедеятельности или воссоздании инфраструктуры в этих регионах, восстановлении вооружения, военной и специальной техники.

При этом работодатель вправе выплачивать сотрудникам безотчетные суммы для возмещения дополнительных расходов в таких командировках. Компании также возмещают работникам расходы на жилье. Компенсации выплачиваются исходя из фактических затрат, но предельный их размер - 7 210 рублей в сутки.