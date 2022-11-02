Представительство Торгово-промышленной палаты Дубая откроется в Москве в 2023 году

Представитель по Евразии ТПП Санан Насибли подчеркнул, что Дубай заинтересован в участии российского бизнеса в совместных проектах

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Торгово-промышленная палата Дубая намерена открыть в Москве свое представительство в 2023 году. Об этом сообщил в среду в ходе онлайн-конференции Агентства стратегических инициатив "Россия и Ближний Восток: перспективы партнерства для российских компаний" представитель по Евразии Торгово-промышленной палаты Дубая Санан Насибли.

"Мы открываем офисы в очень ближайшем будущем в Москве, в Каире, в Тель-Авиве и в Стамбуле. Открытие офиса в Москве планируется на первый квартал, скорее всего - на первое полугодие следующего года. Это конкретные планы, по ним проводится активная работа", - сказал Насибли, отметив, что помимо головного офиса в Дубае у Торгово-промышленной палаты эмирата уже есть 12 представительств в разных странах мира.

По его словам, космические исследования являются перспективным направлением для сотрудничества между Россией и компаниями ОАЭ. "В этой области у Российской Федерации есть очень большой опыт и академический, и практический для налаживания совместных проектов", - пояснил Насибли.

Насибли подчеркнул, что Дубай заинтересован в участии российского бизнеса в совместных проектах, затрагивающих такие сферы, как продовольственная безопасность, блокчейн-технологии, 3D-печать, а также искусственный интеллект. "Российский технологический потенциал в этих областях очень применим и очень приветствуется", - резюмировал он.