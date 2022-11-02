Развожаев сообщил, что в Севастополе прогнозируют рост ВРП по итогам 2022 года на 12%

По словам губернатора, валовый региональный продукт должен увеличиться до 186,6 млрд рублей

СОЧИ, 2 ноября. /ТАСС/. Валовый региональный продукт (ВРП) Севастополя вырастет по итогам 2022 года на 12% до 186,6 млрд рублей. Такой прогноз озвучил в среду на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным глава города Михаил Развожаев.

"Валовый региональный продукт, несмотря на все ограничения и санкционное давление, вырастет в этом году по прогнозам на 12% до 186,6 млрд рублей. Кроме того, низок уровень безработицы. Очень востребованы наши рабочие места. Растет и номинальная средняя зарплата. По итогам года достигнет 45,9 тыс. рублей, то есть вырастет на 5 тыс. рублей по сравнению с 2021 годом", - сказал губернатор.

По его данным, объем инвестиций в 2022 году вырастет примерно в 1,5 раза. "2021 год - 40 млрд рублей, 2022 год - 61,8 млрд рублей. Причем 33,6 млрд - это внебюджетные инвестиции. Несмотря на все, внебюджетные деньги приходят и люди рассматривают возможность для инвестиций", - добавил Развожаев.

В марте 2021 года президент России Владимир Путин определил задачей привлечение 1 трлн рублей частных инвестиций в экономику Республики Крым и города Севастополя. Фактический объем вложенных инвестиций за 2021 год превысил 13,8 млрд рублей.