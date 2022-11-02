Эксперт допустил рост стоимости барреля нефти при введении потолка цен для России

Она может увеличиться до $140, считает директор инвестиционной компании Navigator Principal Investors Кайл Шостак

НЬЮ-ЙОРК, 2 ноября. /Корр. ТАСС Денис Акишев/. Западные страны, пытающиеся ввести потолок цен на российскую нефть, могут столкнуться с тем, что стоимость одного барреля нефти на мировом рынке увеличится до $140. Такое мнение выразил в беседе с корреспондентом ТАСС директор американской инвестиционной компании Navigator Principal Investors Кайл Шостак.

"Введение жесткого ценового потолка на российскую нефть оказалось пока невозможным осуществить на практике. <...> Основная причина - нежелание развивающихся стран присоединяться к антироссийским экономическим и дипломатическим санкциям. С рынка будут изъяты 6 млн баррелей российской нефти в день, объем, который весьма трудно замещается, - сказал эксперт. - В результате западные страны могут столкнуться с новой, неприятной для себя реальностью: ценами на нефть в $120-140 за баррель и выше".

По мнению инвестора, идея введения потолка на российскую нефть "выглядит как попытка реванша за недавнюю сделку ОПЕК+ с той лишь разницей, что эта попытка неуклюжа, политизирована, и не учитывает интересы подавляющего количества развивающихся стран-импортеров нефти, заинтересованных в стабильных, бесперебойных поставках", а расчет на то, что "ценовой потолок в $60 за баррель поможет азиатским покупателям российской нефти выторговывать себе большие скидки, не выдерживает критики, ведь такие ценовые скидки предоставлялись и предоставляются задолго до муссирования самой идеи ценового потолка".

Вместе с тем, отмечает эксперт, страны Группы семи (G7) "пока еще даже не просчитывают экономический эффект контрмер со стороны России, а именно прекращение поставок в страны, такие меры поддерживающие, и неминуемо последующий за этим новый виток инфляции".

Потолок цен

Министры финансов Группы семи заявили ранее о намерении ввести потолок цен на российскую нефть. Для этого они хотят создать "широкую международную коалицию" и запретить оказание любых услуг по морской перевозке российской нефти, если она будет продаваться по цене выше лимита, согласованного такой коалицией. Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что следует попытаться установить предельную цену на российскую нефть на отметке в районе чуть больше $60 за баррель. Согласно изложенной руководителем американского финансового ведомства информации, Запад пытается "сдержать в максимально возможной степени рост цен на энергоносители, на продовольствие" в условиях нынешних глобальных потрясений и одновременно ограничить доходы российского бюджета от экспорта топлива, чтобы подорвать способности Москвы по ведению специальной военной операции на Украине. Министерство финансов США на прошлой неделе дало разъяснения о том, что политика "потолка цен" на российскую нефть не касается той продукции, которая была погружена на суда до 5 декабря 2022 года в том случае, если она будет выгружена до 19 января 2023 года.

Заместитель председателя правительства России Александр Новак 1 сентября сообщил журналистам, что Москва остановит поставки нефти и нефтепродуктов в страны, которые примут решение об ограничении стоимости нефти из РФ. Как подчеркнул вице-премьер, Россия не будет работать "на нерыночных условиях". При этом Новак назвал "полным абсурдом" предложения о введении ограничений на цену российской нефти.

Президент РФ Владимир Путин, выступая на форуме "Российская энергетическая неделя", также заявил, что Россия не станет поставлять энергоресурсы в те страны, которые ограничат цены на них.