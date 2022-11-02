Глава ФРС заявил, что некоторые страны сталкиваются с трудностями из-за сильного доллара

По словам Джерома Пауэлла, Китай фиксирует гораздо более медленный экономический рост, чем было ранее

ВАШИНГТОН, 2 ноября. /ТАСС/. Некоторые страны сталкиваются с проблемами из-за сильного доллара. Соединенные Штаты учитывают этот факт, сообщил в среду председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл.

На пресс-конференции по итогам заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (руководство ФРС) его попросили прокомментировать данные ООН, согласно которым может наступить глобальная рецессия, если центральные банки не изменят курс. "Очевидно, что сейчас в мировой экономике сложное время", - отметил Пауэлл. Как добавил глава финансового регулятора, в Европе наблюдается очень высокая инфляция, в основном из-за высоких цен на энергоносители, что, по его словам, связано с конфликтом на Украине.

"Мы видим, что Китай испытывает проблемы с политикой нулевой терпимости к COVID-19, фиксирует гораздо более медленный экономический рост, чем мы привыкли видеть. Мы видим все эти трудности: сильный доллар является проблемой для некоторых стран. Мы учитываем все это в наших моделях. Мы думаем о побочных эффектах и подобных вещах", - подчеркнул председатель ФРС. Регулятор, продолжил он, "внимательно следит за экономическими событиями, а также за геополитическими событиями, которые имеют отношение к экономике за рубежом". Пауэлл указал, что постоянно проводит встречи с коллегами из других стран.

Он подчеркнул, что борьба с инфляцией в США может помочь мировой экономике. "Ценовая стабильность в Соединенных Штатах - это благо для мировой экономики на протяжении длительного периода времени", - считает Пауэлл.