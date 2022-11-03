Путин обсудит поддержку инвестиций на совещании с членами правительства

В ходе заседания с докладом выступит министр экономического развития Максим Решетников

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин проведет в четверг по видеосвязи очередное совещание с членами правительства.

Как ранее сообщила пресс-служба Кремля, основной темой встречи станет обсуждение инструментов поддержки инвестиций в текущих условиях. С докладом выступит министр экономического развития Максим Решетников.

На предыдущих совещаниях в таком формате обсуждались ход социальной газификации, развитие авиационных перевозок и авиастроения, ситуация в топливно-энергетическом комплексе. Кроме того, традиционно на совещаниях с правительством Путин рассматривает актуальные текущие вопросы, касающиеся разных отраслей.

В середине сентября Решетников на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике заявил, что ведомство ожидает спада инвестиций во втором полугодии. В целом по году, учитывая текущую ситуацию, Министерство прогнозирует спад на уровне 2%. По словам Решетникова, процесс восстановления начнется в следующем году, а с 2024 года в экономике страны уже прогнозируется рост.

Также, отмечал министр, по итогам 2023 года за счет высокой базы первого полугодия 2022 года ВВП в базовом сценарии снизится на 0,9%. За этот период объем инвестиций в РФ возрастет на 30%, объем реальных располагаемых денежных доходов - на 20%.

Страны Запада в феврале после начала специальной военной операции начали вводить беспрецедентные по объему пакеты ограничений в отношении РФ. На этом фоне власти страны реализуют план первоочередных действий, в том числе принимают меры по обеспечению устойчивости государственных финансов, по постепенному восстановлению потребительского спроса и инвестиционной активности. В целом, как отмечал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, страна, несмотря на более 12 тыс. введенных в ее адрес санкций, смогла преодолеть негативные сценарии и стабилизировать ситуацию в экономике.