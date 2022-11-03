Маск пообещал восстановить инструменты по модерации контента в Twitter на этой неделе

Он попросил присоединиться к совету по модерации контента глав ведущих организаций США, сообщает Bloomberg

НЬЮ-ЙОРК, 3 ноября. /ТАСС/. Илон Маск пообещал восстановить инструменты по модерации контента в Twitter уже на этой неделе. Об этом в среду сообщило агентство Bloomberg.

По его данным, Маск взял на себя обязательство восстановить инструменты по модерации контента во время виртуальной встречи с помощью видеосервиса Zoom с главами ведущих организаций США по вопросам расовой справедливости. Как сообщает агентство, предприниматель также попросил представителей организаций присоединиться к его совету по модерации контента, который будет заниматься обработкой высказываний на платформе.

7 октября Маск закрыл сделку по покупке компании Twitter, владеющей одноименной соцсетью. Ожидается, что новый владелец отменит практику постоянной блокировки пользователей. Предприниматель объявил, что создает специальный совет, который займется изучением вопроса модерации Twitter. Он отметил, что "совет по модерации контента соцсети будет включать представителей различных взглядов", и добавил, что речь идет в том числе о правозащитных организациях и представителях меньшинств, которые сталкиваются с "жестокостью, подпитываемой ненавистью".