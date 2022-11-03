На Ямале объем ввода жилья за последние четыре года вырос почти на 20%

ТАСС, 3 ноября. Около 173 тыс. квадратных метров жилья планируется ввести в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) по итогам этого года. Темпы ввода жилья растут, с 2019 года объем увеличился почти на 20%, сообщили ТАСС в департаменте строительства и жилищной политики ЯНАО в четверг.
"В Ямало-Ненецком автономном округе в последние годы отмечается увеличение темпов ввода жилья в эксплуатацию: 2019 - 145,7 тыс. кв. м, 2020 - 166,9 тыс. кв. м, 2021 - 172,6 тыс. кв. м. Для достижения поставленных целей по вводу жилья в 2022 году в целом по Российской Федерации в Ямало-Ненецком автономном округе данный показатель должен быть не менее уровня прошлого года -173 тыс. кв. м", - рассказали в департаменте в ответ на запрос ТАСС.
Кроме этого, в регионе возросло вдвое количество выданных разрешений на строительство многоквартирных домов. За три квартала этого года их количество составило 65, за аналогичный период прошлого года - 35. В департаменте отмечают, что положительные тенденции в сфере жилищного строительства обусловлены темпами расселения из аварийного жилья, реализацией проектов комплексной застройки в крупных городах округа и активным оказанием мер поддержки граждан в части приобретения жилья. Все это способствует увеличению спроса на жилье, в том числе на первичном рынке.
Сейчас в округе возводится 228 многоквартирных домов общей площадью около 700 тыс. кв. м жилья.