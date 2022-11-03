Курс доллара в ходе торгов на Мосбирже поднялся выше 62 руб. впервые с 24 октября

Он составил 62,05 руб.

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Курс доллара в ходе валютных торгов на Мосбирже в четверг превысил 62 руб. впервые с 24 октября, свидетельствуют данные торгов.

По данным на 07:10 мск, курс доллара рос на 0,34% - до 62,0075 руб. К 07:30 мск курс доллара на Мосбирже замедлил рост до 0,31% и находился на уровне 61,99 руб.

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов вырос на 4,5 коп. и составил 61,84 руб. Курс евро также вырос на 7,75 коп. и составил 61,08 руб.