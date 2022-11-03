Казахстан заинтересован увеличить торговлю агропромышленной продукцией с Ираном до $1 млрд

Министр торговли интеграции республики Серик Жумангарин заявил о намерении казахстанской стороны увеличить объем грузопотока товаров с 1 млн до 4 млн тонн в год

АСТАНА, 3 ноября. /ТАСС/. Казахстанские власти заинтересованы в наращивании объема торговли агропромышленной продукцией с Ираном до $1 млрд и выходе на новые рынки. Об этом заявил заместитель премьер-министра - министр торговли интеграции Казахстана Серик Жумангарин.

Как сообщила в четверг пресс-служба правительства, глава ведомства накануне посетил Иран с рабочим визитом. "Сегодня Казахстан готов экспортировать пшеницу и ячмень, кондитерские и мучные изделия, мясо, растительные масла и другие продукты. Мы заинтересованы в увеличении объемов взаимной торговли агропромышленной продукцией с Ираном до $1 млрд и поставках на новые для Казахстана рынки Пакистана, Индии, Юго-Восточной Азии, Восточной Африки. И опыт торговли иранских коллег на этих рынках был бы очень полезен для нашего бизнеса", - сказал Жумангарин.

Он также заявил о намерении казахстанской стороны увеличить объем грузопотока товаров с 1 млн до 4 млн тонн в год. Для этого участники встречи согласились принять до конца нынешнего года трехстороннюю дорожную карту по устранению "узких" инфраструктурных мест и развитию потенциала маршрута Север - Юг на 2022-2025 годы.

"Стороны договорились проработать следующие шаги для включения в дорожную карту: создание специального визового режима для водителей грузового транспорта, участников международных перевозок, оптимизация процессов таможенного оформления двух стран, включая ввод унифицированного тарифа, единого транспортного документа и единой информационной системы, запуск пилотного проекта по перевозке грузов автотранспортом по маршруту Казахстан - Туркменистан - Иран с использованием навигационных пломб", - пояснили в пресс-службе.

По ее данным, в целях повышения эффективности логистических процессов и двусторонней торговли стороны договорились проработать возможность создания совместной экспортно-импортной компании.