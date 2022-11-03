Власти Гонконга заверили, что контролируют волатильность на местном фондовом рынке

Секретарь по финансовым вопросам администрации Пол Чан уверен, что причин для беспокойства у инвесторов нет

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 3 ноября. /ТАСС/. Секретарь по финансовым вопросам администрации Гонконга Пол Чан признал наличие волатильности на местном фондовом рынке, однако заверил инвесторов в его надежности и безопасности. Об этом он заявил в четверг, выступая на проходящем в Гонконге Глобальном инвестиционном саммите финансовых лидеров, сообщает телерадиовещательная корпорация RTHK.

"Гонконг является международным финансовым центром с согласованным на международном уровне режимом регулирования, высокой ликвидностью, большой прозрачностью и высокой устойчивостью, с надлежащими гарантиями для защиты инвесторов. Мы просто лучший международный финансовый центр в Азии", - сказал он.

При этом он признал, что местный рынок подвержен волатильности, но власти ежедневно проверяют возможные риски и нарушения. В этой связи, уверен Пол Чан, причин для беспокойства у инвесторов нет.

"Мы устанавливаем четкие правила для наших рынков и жесткие требования к участникам, поддерживаем высокую прозрачность функционирования, чтобы гарантировать, что политика и практика реализуются последовательным и предсказуемым образом", - отметил чиновник.

Накануне с призывом к инвесторам на саммите выступил глава гонконгской администрации Джон Ли. По его словам, худшее уже позади и инвесторам следует использовать открывающиеся новые возможности на рынке Гонконга.

Трехдневный Глобальный инвестиционный саммит финансовых лидеров завершается в четверг. Участие в нем как в режиме онлайн, так и офлайн приняли порядка 200 руководителей из 120 глобальных финансовых институтов, включая банки, финансовые, инвестиционные и венчурные компании.