Оборот Wildberries за 9 месяцев вырос до 1,1 трлн рублей

В компании заявили, что вложат более 9 млрд рублей в развитие логистической инфраструктуры до конца 2022 года

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Оборот онлайн-ретейлера Wildberries вырос за январь - сентябрь на 95% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее и достиг 1,1 трлн рублей, рост продаж в натуральном выражении (единицах товара) составил 76%. Об этом говорится в сообщении компании.

"За 9 месяцев 2022 г. оборот Wildberries вырос на 95% год к году, до 1,1 трлн руб. (GMV, оборот от продаж товаров и услуг с учетом возвратов и скидок), рост продаж в штуках составил 76%", - говорится в сообщении.

Общее число заказов достигло 954,7 млн, на 83% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В III квартале 2022 г. оборот увеличился на 95%, до 420,2 млрд рублей.

Наибольшие объемы продаж за девять месяцев 2022 г. отмечены в категориях - одежда, обувь и аксессуары (382,7 млрд руб., +70% год к году), товары для дома и дачи (159 млрд руб., в 2,3 раза), детские товары (117,4 млрд руб., +59%), бытовая техника и электроника (90,9 млрд руб., +93%), косметика и парфюмерия (90,1 млрд руб., +94%). Наиболее динамичными темпами продажи росли в категориях - "умный" дом и безопасность (в 3,6 раза), строительные материалы (в 2,9 раза), фото- и видеотехника (в 2,8 раза), садовая техника (в 2,8 раза), спортивный инвентарь (в 2,8 раза), отмечают в компании.

Инвестиции

Онлайн-ретейлер Wildberries вложит более 9 млрд рублей в развитие логистической инфраструктуры до конца 2022 года, с начала года размер инвестиций составил более 20 млрд рублей. С января по сентябрь онлайн-площадка инвестировала в развитие инфраструктуры в регионах 20,8 млрд рублей, включая строительство новых логистических центров, открытие пунктов выдачи заказов.

"Wildberries вложит еще около 9,4 млрд рублей до конца 2022 года", - говорится в сообщении.

За девять месяцев было создано более 25 тысяч новых рабочих мест в Ленинградской и Тульской областях, Ставропольском крае, Удмуртии, Московском регионе и других регионах страны, добавляют в компании.

Wildberries - крупнейший онлайн-ретейлер России, работающий на рынке с 2004 года. География присутствия компании охватывает все регионы России, а также ряд других стран, среди которых Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия. Оборот Wildberries в 2021 году вырос на 93% и достиг 844 млрд руб.